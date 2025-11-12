«Билайн» получит 2000 базовых станций связи от «Иртеи» в 2026 году

«Билайн» получит 2000 базовых станций связи от «Иртеи» в 2026 годуДля российского производителя это первый крупный сторонний заказчик
Российский производитель базовых станций (БС) «Иртея» (50% принадлежит сотовой компании МТС и 50% – фонду «Передовые технологии») выиграл тендер на поставку 2000 станций сотовому оператору «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Об этом на совместном демо-дне Индустриального центра компетенций мобильной и фиксированной связи 11 ноября в Санкт-Петербурге рассказал генеральный директор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев. По его словам, это второй оператор, которому «Иртея» будет поставлять базовые станции. Представитель «Билайна» подтвердил «Ведомостям», что «Иртея» стала победителем тендера по отечественным БС и одним из утвержденных поставщиков оператора в данной категории наряду с Yadro.
23 декабря 2024 г. МТС ввела в эксплуатацию 200 отечественных БС от «Иртеи» стандарта LTE в диапазонах 800 МГц и 1800 МГц в 37 регионах страны, например на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Сибири. До конца 2025 г. МТС собирается поставить на сеть 1000 БС производства «Иртеи». С 2026 г. «Иртея» планировала начать массовые поставки оборудования всем операторам, говорил в декабре 2024 г. Лаконцев. А в 2026–2027 гг. компания рассчитывает выйти на серийное производство 10 000–15 000 БС в год.