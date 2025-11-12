«Билайн» получит 2000 базовых станций связи от «Иртеи» в 2026 году

23 декабря 2024 г. МТС ввела в эксплуатацию 200 отечественных БС от «Иртеи» стандарта LTE в диапазонах 800 МГц и 1800 МГц в 37 регионах страны, например на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Сибири. До конца 2025 г. МТС собирается поставить на сеть 1000 БС производства «Иртеи». С 2026 г. «Иртея» планировала начать массовые поставки оборудования всем операторам, говорил в декабре 2024 г. Лаконцев. А в 2026–2027 гг. компания рассчитывает выйти на серийное производство 10 000–15 000 БС в год.