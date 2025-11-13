В IТ за полгода вложили столько же, сколько в радиоэлектронику за три года

В IТ за полгода вложили столько же, сколько в радиоэлектронику за три годаОсновная причина – долгая окупаемость «железа» по сравнению с программными продуктами
Инвестиции IТ-отрасли за первое полугодие 2025 г. составили 300 млрд руб., и столько же вложили компании в радиоэлектронику за последние три года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин 12 ноября на пленарном заседании форума «Цифровые решения». «Компании активно вкладываются в расширение бизнеса, модернизацию, но, что очень важно, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также в создание инфраструктуры для развития применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и облачных решений, – рассказывал глава правительства. – По сути, они формируют базу для долгосрочного технологического лидерства».
В 2024 г. вклад аккредитованных при Минцифры IТ-компаний в ВВП России составил почти 6%, а их выручка увеличилась на 27% и достигла 12,3 трлн руб., напомнил Мишустин. За первую половину 2025 г. сегмент разработки увеличился на треть (33%), а объем реализации IТ-услуг и продуктов вырос более чем на 14,5%. По словам премьера, стало выпускаться гораздо больше востребованных и конкурентоспособных продуктов. О отметил операционные системы, в том числе для мобильных устройств, системы управления базами данных (СУБД), центры обработки данных (ЦОД), офисные решения для корпоративных коммуникаций, для программно-аппаратных комплексов (ПАК), цифровые ассистенты, ИИ-агенты и др.