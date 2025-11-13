В IТ за полгода вложили столько же, сколько в радиоэлектронику за три года

В 2024 г. вклад аккредитованных при Минцифры IТ-компаний в ВВП России составил почти 6%, а их выручка увеличилась на 27% и достигла 12,3 трлн руб., напомнил Мишустин. За первую половину 2025 г. сегмент разработки увеличился на треть (33%), а объем реализации IТ-услуг и продуктов вырос более чем на 14,5%. По словам премьера, стало выпускаться гораздо больше востребованных и конкурентоспособных продуктов. О отметил операционные системы, в том числе для мобильных устройств, системы управления базами данных (СУБД), центры обработки данных (ЦОД), офисные решения для корпоративных коммуникаций, для программно-аппаратных комплексов (ПАК), цифровые ассистенты, ИИ-агенты и др.