Рынок оборудования для фиксированной связи в 2025 году оценили в 94 млрд рублей

Динамику в целом по сегменту топ-менеджер не привел. Но, например, доля российских абонентских устройств до 2022 г. была 5%, а в 2025 г. она выросла до 20% и составила 50 млрд руб., следует из презентации Кузяева. Доля отечественных коммутаторов с 2022 по 2025 г. выросла с 7 до 20% и достигла 17 млрд руб., на сетях операторов сейчас стоит 60 000–80 000 единиц такого оборудования. Доля российских DWDM-систем за период выросла с 10 до 30%, или до 11 млрд руб., их количество достигает 90 000–100 000 шт. Доля отечественных маршрутизаторов до 2022 г. была 8%, а в 2025 г. она увеличилась до 15%, или до 8 млрд руб., указано в презентации, на сетях операторов стоит 1000 портов 10G и 250 портов 100G. Доля российских радиорелейных линий с 10% в 2022 г. увеличилась до 30% в 2025 г. и составила 5 млрд руб., а их количество достигло 50 000. Доля отечественной кабельной продукции до 2022 г. была 5%, а в 2025 г. исчисляется 15%, или 3 млрд руб.