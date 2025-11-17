Регионы пожаловались на пассивность компаний в вопросах строительства ЦОДов

Регионы пожаловались на пассивность компаний в вопросах строительства ЦОДовОсновная проблема в отсутствии гарантированного спроса
Регионы пожаловались на нехватку центров обработки данных (ЦОД) и нежелание крупных игроков рынка выходить в регионы. Об этом рассказал министру цифрового развития Максуту Шадаеву заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов в ходе пленарной сессии форума «Цифровые решения» 14 ноября. Его поддержала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
По словам Логинова, федеральным компаниям не хватает мотивации, для того чтобы вкладываться в регионы. «Когда у нас [в Тюмени] проходил форум «Инфотех», Дмитрий Юрьевич [Григоренко, вице-премьер, глава аппарата правительства] сказал, что ЦОДы – это задача регионов: развивать и строить. Мы действительно государственные ЦОДы строим», – говорит он. Но, например, при обсуждении постройки ЦОДа «Эр-телеком» потребовал обеспечить 60% государственного заказа на их ЦОДе, отметил Логинов.