Регионы пожаловались на пассивность компаний в вопросах строительства ЦОДов

По словам Логинова, федеральным компаниям не хватает мотивации, для того чтобы вкладываться в регионы. «Когда у нас [в Тюмени] проходил форум «Инфотех», Дмитрий Юрьевич [Григоренко, вице-премьер, глава аппарата правительства] сказал, что ЦОДы – это задача регионов: развивать и строить. Мы действительно государственные ЦОДы строим», – говорит он. Но, например, при обсуждении постройки ЦОДа «Эр-телеком» потребовал обеспечить 60% государственного заказа на их ЦОДе, отметил Логинов.