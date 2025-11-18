Более половины российских компаний подверглись хакерским атакам за последний год

Более половины российских компаний подверглись хакерским атакам за последний годИх данные частично или полностью были зашифрованы или украдены хакерами
За год, прошедший с октября 2024 г. до конца сентября 2025 г., доля атак, в которых хакерам удалось полностью или частично зашифровать инфраструктуру или вывести из работы критически важные сервисы, достигла 55%. В годовом выражении доля таких атак выросла на 5 процентных пунктов, а по сравнению с отчетами за 2021–2023 гг. более чем на треть – с 32%. Это следует из отчета Positive Technologies, в котором было проанализировано более 100 инцидентов за указанный период. В ходе каждого четвертого такого инцидента хакерам удавалось выгрузить конфиденциальную информацию.
Цель таких атак – не получение выкупа, а нанесение максимального ущерба, уточняет руководитель отдела защиты информации InfoWatch ARMA Роман Сафиуллин.
