Более половины российских компаний подверглись хакерским атакам за последний год

За год, прошедший с октября 2024 г. до конца сентября 2025 г., доля атак, в которых хакерам удалось полностью или частично зашифровать инфраструктуру или вывести из работы критически важные сервисы, достигла 55%. В годовом выражении доля таких атак выросла на 5 процентных пунктов, а по сравнению с отчетами за 2021–2023 гг. более чем на треть – с 32%. Это следует из отчета Positive Technologies, в котором было проанализировано более 100 инцидентов за указанный период. В ходе каждого четвертого такого инцидента хакерам удавалось выгрузить конфиденциальную информацию.