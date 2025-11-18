Минцифры разработало законопроект о «Гостехе»Закон должен систематизировать роли, права и обязанности всех участников взаимодействия на облачной платформе
Минцифры подготовило законопроект, регулирующий работу платформы «Гостех», с помощью которой государственные и муниципальные органы власти могут создавать и развивать различные госсервисы. Проект документа был согласован правкомиссией по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии.
