ГК «Элемент» хочет создать фабрику кремниевой фотоники к концу 2027 года

ГК «Элемент» хочет создать фабрику кремниевой фотоники к концу 2027 годаВ этот проект компании нужно будет инвестировать 560 млн рублей
Группа компаний «Элемент» планирует создать фаундри-центр кремниевой фотоники, который будет разрабатывать и производить набор базовых элементов фотонных интегральных схем. На проект компания закладывает 560 млн руб., а сроки реализации планируются с 2026 по 2027 г. В совокупности к 2030 г. компания планирует обеспечить рынок фотоники не менее чем 17 типами продуктов оптоэлектроники и интегральной фотоники. Это следует из презентации «Элемента», подготовленной к форуму «Фотоника-2025», с которой ознакомились «Ведомости».
Фотоника – это сквозная технология, которая позволяет перескочить прошлый технологический уклад и сразу обеспечить конкурентоспособность будущих продуктов, объясняет директор Центра компетенций НТИ «Фотоника» Николай Косвинцев. А кремниевая фотоника – это технология, которая использует стандартные кремниевые производственные процессы для создания интегральных схем, манипулирующих светом, объяснил автор Telegram-канала @RUSmicro Алексей Бойко. Ее ключевые преимущества – высочайшая пропускная способность и исключительная энергоэффективность при передаче данных на любые расстояния – от миллиметров внутри чипа до километров между дата-центрами, говорит он.