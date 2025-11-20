ГК «Элемент» хочет создать фабрику кремниевой фотоники к концу 2027 года

Группа компаний «Элемент» планирует создать фаундри-центр кремниевой фотоники, который будет разрабатывать и производить набор базовых элементов фотонных интегральных схем. На проект компания закладывает 560 млн руб., а сроки реализации планируются с 2026 по 2027 г. В совокупности к 2030 г. компания планирует обеспечить рынок фотоники не менее чем 17 типами продуктов оптоэлектроники и интегральной фотоники. Это следует из презентации «Элемента», подготовленной к форуму «Фотоника-2025», с которой ознакомились «Ведомости».