Минпромторг выделит 3 млрд рублей на оборудование для микроэлектроники

Но оборудования, для которого обещана господдержка, пока практически нет
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг начнет компенсировать компаниям – производителям электроники до 30% от стоимости приобретаемой единицы отечественного оборудования для производства радиоэлектронной продукции. Максимальный размер компенсации составит 50 млн руб. на единицу оборудования. Также ведомство планирует предоставлять льготные кредиты по ставке 3–5% на организацию серийного производства оборудования для производства электроники. В совокупности на эти цели Минпромторг готов выделить около 3 млрд руб. в 2026–2028 гг. Об этом на форуме «Электроника России 2025» 25 ноября 2025 г. заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

Отечественный производитель оборудования также сможет взять льготный кредит на организацию производства сроком на семь лет, говорилось в презентации, с которой выступал чиновник. Предельный размер такого займа составит 300 млн руб., из которых Фонд развития промышленности (ФРП) должен будет компенсировать 50%. Представитель ФРП перенаправил вопросы «Ведомостей» в Минпромторг.

