Минпромторг выделит 3 млрд рублей на оборудование для микроэлектроники

Минпромторг начнет компенсировать компаниям – производителям электроники до 30% от стоимости приобретаемой единицы отечественного оборудования для производства радиоэлектронной продукции. Максимальный размер компенсации составит 50 млн руб. на единицу оборудования. Также ведомство планирует предоставлять льготные кредиты по ставке 3–5% на организацию серийного производства оборудования для производства электроники. В совокупности на эти цели Минпромторг готов выделить около 3 млрд руб. в 2026–2028 гг. Об этом на форуме «Электроника России 2025» 25 ноября 2025 г. заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.