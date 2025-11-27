Операторов могут обязать перейти на отечественное радиорелейное оборудование

Операторов могут обязать перейти на отечественное радиорелейное оборудованиеЭто нужно для строительства сетей 5G и замены китайской техники
Российские производители телекомоборудования попросили Минцифры обязать операторов связи с 1 января 2027 г. закупать только отечественное радиорелейное оборудование. Это предложение консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (АНО ТКО, учредителями являются Yadro, Eltex, «Сигналтек», T8 и «Ростелеком») направил в Минцифры и Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот) в середине ноября. Об этом на форуме «Электроника» рассказал гендиректор АНО ТКО Григорий Ревазян.
Радиорелейное оборудование – это компоненты телекоммуникационных систем, которые используются для создания магистральных линий связи, соединяя две удаленные точки с помощью направленных радиосигналов (например, там, где прокладка оптоволокна затруднена). В отличие от базовых станций связи, которые передают сигнал на устройство пользователя, радиорелейные станции могут передавать сигнал только между собой. Отечественные радиорелейные линии (РРЛ) будут востребованы для сетей 5G, которые в ближайшие годы станут разворачиваться в городских агломерациях, ожидает директор специальных проектов компании «НТР-РРЛ» (специализируется на разработке и производстве радиорелейного оборудования) Владимир Поляков.