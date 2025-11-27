Операторов могут обязать перейти на отечественное радиорелейное оборудование

Радиорелейное оборудование – это компоненты телекоммуникационных систем, которые используются для создания магистральных линий связи, соединяя две удаленные точки с помощью направленных радиосигналов (например, там, где прокладка оптоволокна затруднена). В отличие от базовых станций связи, которые передают сигнал на устройство пользователя, радиорелейные станции могут передавать сигнал только между собой. Отечественные радиорелейные линии (РРЛ) будут востребованы для сетей 5G, которые в ближайшие годы станут разворачиваться в городских агломерациях, ожидает директор специальных проектов компании «НТР-РРЛ» (специализируется на разработке и производстве радиорелейного оборудования) Владимир Поляков.