«Ведомости» составили рейтинг самых наукоемких компаний России

С 2021 г. по ноябрь 2025 г. число зарегистрированных патентов на изобретения и промышленные образцы выросло на 250 300 единиц. В частности, 30 компаний-лидеров прибавили за пять лет 14 700 патентов (+16%), а всего на них к середине ноября 2025 г. приходилось 104 415 охранных документов. Это следует из базы данных Роспатента, с которыми ознакомились «Ведомости». Эти цифры включают как действующие, так и уже не действующие охранные документы.