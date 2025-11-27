Газета
«Ведомости» составили рейтинг самых наукоемких компаний России

Лидирующей крупной компанией по числу патентов является «Ростех»
Артем Косенок
Александр Соколов
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

С 2021 г. по ноябрь 2025 г. число зарегистрированных патентов на изобретения и промышленные образцы выросло на 250 300 единиц. В частности, 30 компаний-лидеров прибавили за пять лет 14 700 патентов (+16%), а всего на них к середине ноября 2025 г. приходилось 104 415 охранных документов. Это следует из базы данных Роспатента, с которыми ознакомились «Ведомости». Эти цифры включают как действующие, так и уже не действующие охранные документы.

Лидером по числу патентов является госкорпорация «Ростех». На ноябрь 2025 г. в ее копилке было 28 300 охранных документов. В тройке лидеров также «Росатом» (13 800) и «Роскосмос» (11 700). Вложения российских компаний в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) исчисляются миллиардами и в отдельных случаях достигают 8% выручки. «Ведомости» составили рейтинг самых наукоемких компаний России.

