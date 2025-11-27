Газета
Главная / Технологии /

Четверть крупных компаний России тратит на «облака» более 10 млн рублей в год

Это объясняется гибкостью развертывания инфраструктуры и экономией на покупке серверов
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Более 40% российских компаний нивелируют риски сбоев или потери данных за счет использования двух и более облачных сервисов. Такие выводы содержатся в исследовании MWS Cloud (МТС Web Services, входит в группу МТС), которое проводилось по результатам опроса представителей 700 компаний. 25% компаний из крупнейшего сегмента бизнеса ежегодно тратят на виртуальную инфраструктуру более 10 млн руб. в год, 60% – от 500 000 до 10 млн и лишь 15% – менее 500 000 руб., подсчитали в MWS Cloud. Для микро- и малого бизнеса ежемесячные затраты на облака составляют менее 1000 руб., следует из отчета.

Цена на облачные услуги складывается из затрат на центры обработки данных (ЦОД), где размещаются серверы, самого оборудования, программного обеспечения (виртуализации), эксплуатации и поддержки, уточнил представитель MWS Cloud.

