Четверть крупных компаний России тратит на «облака» более 10 млн рублей в год

Более 40% российских компаний нивелируют риски сбоев или потери данных за счет использования двух и более облачных сервисов. Такие выводы содержатся в исследовании MWS Cloud (МТС Web Services, входит в группу МТС), которое проводилось по результатам опроса представителей 700 компаний. 25% компаний из крупнейшего сегмента бизнеса ежегодно тратят на виртуальную инфраструктуру более 10 млн руб. в год, 60% – от 500 000 до 10 млн и лишь 15% – менее 500 000 руб., подсчитали в MWS Cloud. Для микро- и малого бизнеса ежемесячные затраты на облака составляют менее 1000 руб., следует из отчета.