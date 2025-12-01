Мошенники похитили у россиян более 1,5 млрд рублей с помощью одного приложения

За 10 месяцев 2025 г. у клиентов российских банков украли не менее 1,6 млрд руб. с помощью вредоносного программного обеспечения (ВПО) NFCGate, позволяющего дистанционно управлять чужим смартфоном и делать виртуальные клоны банковских карт. С начала года было зафиксировано не менее 56 000 таких атак. Об этом «Ведомостям» рассказал разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью F6 (ранее F.A.C.C.T.). Сама технология NFC позволяет использовать смартфон как банковскую карту.