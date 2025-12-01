Больше половины разработчиков электроники проектируют на иностранном софте

Больше половины разработчиков электроники проектируют на иностранном софтеЭксперты отмечают, что это связано с зависимостью от иностранного оборудования
К 2025 г. только 39% предприятий радиоэлектронной отрасли используют отечественные системы автоматизированного проектирования (САПР). Оставшийся 61% продолжает работать на иностранных решениях. Об этом на форуме «Электроника России 2025» рассказал заместитель директора департамента цифровых технологий Минпромторга Иван Кузьменко. Статистика министерства основана на данных опроса 31 предприятия радиоэлектронной отрасли в России.
К САПР, как правило, относят системы BIM (в России – ТИМ, технологии информационного моделирования), которые используются для разработки 3D-моделей и работы с ними, ERP (enterprise resource planning) – для управления финансами и логистикой, PLM и MES (product lifecycle management и manufacturing execution system) – для контроля над данными об изделиях, CAD и CAM (computer-aided design и computer-aided manufacturing – компьютерная поддержка проектирования и компьютерная поддержка изготовления) – для автоматизированного проектирования и реализации. Чаще всего этот софт используется в сферах промышленности и инженерии, в том числе в строительной, микроэлектронной и оборонной отраслях.