Больше половины разработчиков электроники проектируют на иностранном софте

К САПР, как правило, относят системы BIM (в России – ТИМ, технологии информационного моделирования), которые используются для разработки 3D-моделей и работы с ними, ERP (enterprise resource planning) – для управления финансами и логистикой, PLM и MES (product lifecycle management и manufacturing execution system) – для контроля над данными об изделиях, CAD и CAM (computer-aided design и computer-aided manufacturing – компьютерная поддержка проектирования и компьютерная поддержка изготовления) – для автоматизированного проектирования и реализации. Чаще всего этот софт используется в сферах промышленности и инженерии, в том числе в строительной, микроэлектронной и оборонной отраслях.