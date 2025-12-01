Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Больше половины разработчиков электроники проектируют на иностранном софте

Эксперты отмечают, что это связано с зависимостью от иностранного оборудования
Ника Сизова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

К 2025 г. только 39% предприятий радиоэлектронной отрасли используют отечественные системы автоматизированного проектирования (САПР). Оставшийся 61% продолжает работать на иностранных решениях. Об этом на форуме «Электроника России 2025» рассказал заместитель директора департамента цифровых технологий Минпромторга Иван Кузьменко. Статистика министерства основана на данных опроса 31 предприятия радиоэлектронной отрасли в России.

К САПР, как правило, относят системы BIM (в России – ТИМ, технологии информационного моделирования), которые используются для разработки 3D-моделей и работы с ними, ERP (enterprise resource planning) – для управления финансами и логистикой, PLM и MES (product lifecycle management и manufacturing execution system) – для контроля над данными об изделиях, CAD и CAM (computer-aided design и computer-aided manufacturing – компьютерная поддержка проектирования и компьютерная поддержка изготовления) – для автоматизированного проектирования и реализации. Чаще всего этот софт используется в сферах промышленности и инженерии, в том числе в строительной, микроэлектронной и оборонной отраслях.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её