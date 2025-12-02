Доля отечественных печатных плат в 2026 году останется невысокой

Доля отечественных печатных плат в 2026 году останется невысокойПока производство плат в России по себестоимости оказывается в разы дороже импорта
Российские телекомпроизводители не спешат переходить на отечественную электронную компонентную базу (ЭКБ). В 2026 г. российский рынок печатных плат достигнет 25 млн кв. дм, но на отечественную продукцию из него придется меньше половины – только 10 млн кв. дм, рассказал «Ведомостям» гендиректор АНО «Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (АНО ТКО; учредителями являются Yadro, Eltex, «Сигналтек», T8 и «Ростелеком») Григорий Ревазян. Его статистика основана на анализе планируемых закупок компаний, входящих в ТКО. Ежегодно спрос производителей телекомоборудования на печатные платы будет увеличиваться на 5–10%, прогнозирует АНО ТКО.
Печатная плата является основой любого электронного оборудования – это пластина, на которой размещаются и соединяются между собой чипы и иные электронные компоненты. Низкая доля отечественных плат связана с тем, что до недавнего времени не было жестких требований по использованию только отечественных печатных плат в электронике, сетует Ревазян. Каждая компания сама выбирает способ локализации и сценарий своего технологического развития и собирает баллы для попадания продукции в реестр Минпромторга – как в конструкторе, говорит он. Реестр Минпромторга включает электронное оборудование, признанное ведомством отечественным. Для этого нужно набрать определенное число баллов за отечественные компоненты.