Доля отечественных печатных плат в 2026 году останется невысокой

Печатная плата является основой любого электронного оборудования – это пластина, на которой размещаются и соединяются между собой чипы и иные электронные компоненты. Низкая доля отечественных плат связана с тем, что до недавнего времени не было жестких требований по использованию только отечественных печатных плат в электронике, сетует Ревазян. Каждая компания сама выбирает способ локализации и сценарий своего технологического развития и собирает баллы для попадания продукции в реестр Минпромторга – как в конструкторе, говорит он. Реестр Минпромторга включает электронное оборудование, признанное ведомством отечественным. Для этого нужно набрать определенное число баллов за отечественные компоненты.