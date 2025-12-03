Газета
Главная / Технологии /

Минпромторг озаботился химией ​​для фотолитографии чипов

Российских разработок необходимых материалов и их производства сейчас нет
Мария Арялина
Ника Сизова
Антон Новодережкин / ТАСС
Антон Новодережкин / ТАСС

Минпромторг заказал разработку и производство опытной партии фоторезистов ​​для литографии за 390 млн руб. Закупка опубликована на портале госзакупок 25 ноября. Согласно документации, полученный химический состав планируется использовать в производстве процессоров с топологией 310–440 нм.

Фоторезист – это один из главных химических составов, используемых в производстве микроэлектроники. Это светочувствительный материал, который наносят на кремниевую пластину и затем световым лучом рисуют на нем схему будущего процессора. Существуют жидкие фоторезисты, которые чаще всего содержат опасные для здоровья химические реактивы, и более современные сухие (пленочные) фоторезисты, состоящие из нескольких полимерных слоев, говорит главред информационной группы ComNews Леонид Коник.

