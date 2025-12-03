Минпромторг озаботился химией ​​для фотолитографии чипов

Фоторезист – это один из главных химических составов, используемых в производстве микроэлектроники. Это светочувствительный материал, который наносят на кремниевую пластину и затем световым лучом рисуют на нем схему будущего процессора. Существуют жидкие фоторезисты, которые чаще всего содержат опасные для здоровья химические реактивы, и более современные сухие (пленочные) фоторезисты, состоящие из нескольких полимерных слоев, говорит главред информационной группы ComNews Леонид Коник.