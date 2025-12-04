В Госдуме обсудили необходимость маркировки «человеческого» контента

Комитет по информационной политике Госдумы рассмотрит возможность введения маркировки контента, созданного человеком. Об этом 3 декабря 2025 г. заявил председатель комитета Сергей Боярский («Единая Россия») на его заседании. Предложение Боярского прозвучало в ходе обсуждения законопроекта, который обяжет владельцев соцсетей, видеохостингов и других интернет-ресурсов маркировать видеоматериалы, созданные с помощью ИИ. Сам законопроект, подготовленный депутатами Госдумы Дмитрием Гусевым и Михаилом Делягиным («Справедливая Россия – За правду») и Алексеем Журавлевым (ЛДПР), был внесен в Госдуму на рассмотрение 14 ноября 2025 г., но первого чтения еще не прошел.