«Элемент» поставил «Роскосмосу» оборудование для тестов орбитальной электроники

«Элемент» поставил «Роскосмосу» оборудование для тестов орбитальной электроникиОтечественное решение может работать и на дешевом этиловом спирте, и на жидком азоте
ГК «Элемент» поставила дочерней структуре «Роскосмоса» «Российские космические системы» (РКС) испытательное оборудование – автоматическую камеру термоудара (АКТУ). Об этом «Ведомостям» сообщил генеральный директор НИИ электронной техники (НИИЭТ, входит в ГК «Элемент») Павел Куцько. Представитель РКС подтвердил факт поставки. Это оборудование необходимо для проверки устойчивости электронно-компонентной базы (ЭКБ) к резким перепадам температуры.
Стоимость установки представители компаний не раскрыли. По словам Куцько, оборудование было изготовлено в соответствии с индивидуальным техзаданием РКС. В отличие от иностранных аналогов, работающих на дорогостоящих специализированных жидкостях, отечественное решение работает на этиловом спирте или жидком азоте в качестве хладагентов, подчеркнул ее достоинство Куцько. По его словам, это позволит существенно сократить эксплуатационные расходы.