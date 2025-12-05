«Элемент» поставил «Роскосмосу» оборудование для тестов орбитальной электроники

Стоимость установки представители компаний не раскрыли. По словам Куцько, оборудование было изготовлено в соответствии с индивидуальным техзаданием РКС. В отличие от иностранных аналогов, работающих на дорогостоящих специализированных жидкостях, отечественное решение работает на этиловом спирте или жидком азоте в качестве хладагентов, подчеркнул ее достоинство Куцько. По его словам, это позволит существенно сократить эксплуатационные расходы.