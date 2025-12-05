Роскомнадзор заблокировал FaceTime и Snapchat в России

Роскомнадзор заблокировал FaceTime и Snapchat в РоссииПо данным регулятора, сервисы используются для организации и проведения террористических действий
Роскомнадзор (РКН) заблокировал сервис видеозвонков FaceTime, который работал на устройствах Apple. Об этом «Ведомостям» 4 декабря рассказал представитель РКН, не уточнив, когда именно произошла блокировка. «По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», – сообщил представитель регулятора. На сбои в работе сервиса российские пользователи начали жаловаться через сервис Downdetector еще в начале сентября.
Кроме того, вечером 4 декабря регулятор официально заявил в своем сообщении, что еще с 10 октября начал блокировку приложения для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео Snapchat. Это решение ведомство объяснило тем, что, по данным МВД, сервис используется для организации и проведения террористических действий в России. Кроме того, через приложение вербуют исполнителей, а также совершают мошенничества и другие преступления против российских граждан, рассказал представитель РКН.