Минцифры может упростить проверку биометрии иностранцев для выдачи сим-карт

Использование «Госуслуг» снимет с операторов связи обязанность устанавливать биотерминалы
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры прорабатывает механизм, который позволит операторам связи на постоянной основе использовать портал «Госуслуги» для проверки данных иностранных граждан при выдаче им сим-карт. Механизм прописан в проекте приказа ведомства, «Ведомости» ознакомились с документом. Там указана возможность использовать ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) «как альтернативный способ подтверждения достоверности сведений об абоненте (иностранном гражданине или лице без гражданства)».

Как говорится в проекте приказа, с такой идеей в Минцифры обратились «крупнейшие операторы связи» – «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2.

