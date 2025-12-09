Минцифры может упростить проверку биометрии иностранцев для выдачи сим-карт

Минцифры прорабатывает механизм, который позволит операторам связи на постоянной основе использовать портал «Госуслуги» для проверки данных иностранных граждан при выдаче им сим-карт. Механизм прописан в проекте приказа ведомства, «Ведомости» ознакомились с документом. Там указана возможность использовать ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) «как альтернативный способ подтверждения достоверности сведений об абоненте (иностранном гражданине или лице без гражданства)».