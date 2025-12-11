Газета
Технологии

Абоненты сочли дорогими тарифы на мобильную связь свыше 700 рублей в месяц

Примерно 10% опрошенных жителей России сменили оператора за последний год
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Более половины (60%) россиян считают «дорогими» тарифы на мобильную связь при месячном платеже в 700 руб. и выше. К таким выводам пришли аналитики «Бюро цифровых проектов» и RoRe Group по результатам опроса более 1200 респондентов в возрасте от 14 до 70 лет во второй половине 2025 г. Как «дешевый» большинство опрошенных воспринимает тариф до 300 руб., а как средний по цене («не дорого, но и не дешево») большинство оценивают тариф в диапазоне 400–500 руб. По подсчетам аналитиков «Бюро цифровых проектов» и RoRe Group, медианная ежемесячная стоимость тарифа также составляет 400–500 руб.

39% опрошенных пользуются сразу двумя мобильными операторами, наиболее популярный основной оператор – МТС, говорится в исследовании. Тогда как «Билайн» выделяется хорошим обслуживанием и поддержкой, «Мегафон» – скоростью мобильного интернета, Yota – выгодными тарифами (60%), а «Т-мобайл» – качеством связи и наличием дополнительных услуг, следует из ответов опрошенных.

