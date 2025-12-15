Ущерб бизнеса от корпоративного мошенничества может достигать 5% выручки

С его оценкой согласились и опрошенные «Ведомостями» эксперты. Оценка в 5% в целом совпадает с данными международных исследований по корпоративному мошенничеству среди компаний из разных отраслей, отмечает руководитель направления аналитики и спецпроектов экспертно-аналитического центра InfoWatch Андрей Арсентьев. При этом ущерб небольших промышленных предприятий от корпоративного мошенничества во многих случаях может быть выше 5%, особенно если нарушитель или группа нарушителей остаются незамеченными долгое время, уточнил он.