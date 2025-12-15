Ущерб бизнеса от корпоративного мошенничества может достигать 5% выручки

Ущерб бизнеса от корпоративного мошенничества может достигать 5% выручкиУщерб от атак на промышленные компании складывается как из прямых потерь, так и из последствий для операционной деятельности
Средний ущерб промышленных компаний от корпоративного мошенничества составляет около 5% от их выручки, заявил директор департамента управления инвестиционными проектами безопасности и планирования «Норильский никель» Алексей Малинский на форуме «Антифрод Россия» 11 декабря. Он уточнил, что в эту оценку входит как ущерб от умышленных и непреднамеренных действий сотрудников, так и от внешних атак.
С его оценкой согласились и опрошенные «Ведомостями» эксперты. Оценка в 5% в целом совпадает с данными международных исследований по корпоративному мошенничеству среди компаний из разных отраслей, отмечает руководитель направления аналитики и спецпроектов экспертно-аналитического центра InfoWatch Андрей Арсентьев. При этом ущерб небольших промышленных предприятий от корпоративного мошенничества во многих случаях может быть выше 5%, особенно если нарушитель или группа нарушителей остаются незамеченными долгое время, уточнил он.