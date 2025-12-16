Газета
Минпромторг ужесточит ограничения закупок иностранной измерительной техники

Под запрет для госзаказчиков может попасть оборудование американских и немецких компаний, еще импортируемое в Россию
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг собирается ввести ограничения для госзаказчиков на закупку иностранного контрольного и измерительного оборудования. Речь идет о генераторах и анализаторах сигналов, которые широко применяются в телекоммуникациях, включая сети 5G/4G, связь и управление транспортом, в оборонной и авиационно-космической промышленности и беспилотной отрасли. Об этом говорится в проекте поправок к постановлению правительства № 1875 о национальном режиме закупок, которое предусматривает запреты и ограничения на иностранную продукцию. С документом ознакомились «Ведомости».

Национальный режим описывает несколько уровней преференций для российской продукции. В отношении товаров, попавших в первый перечень нацрежима, действует прямой запрет на иностранную продукцию, по второму перечню действует ограничение допуска при наличии альтернативы российского происхождения, а по товарам вне данных перечней предоставляется ценовое преимущество российским товарам в размере 15%, объясняет руководитель антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина.