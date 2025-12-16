Минпромторг ужесточит ограничения закупок иностранной измерительной техники

Минпромторг собирается ввести ограничения для госзаказчиков на закупку иностранного контрольного и измерительного оборудования. Речь идет о генераторах и анализаторах сигналов, которые широко применяются в телекоммуникациях, включая сети 5G/4G, связь и управление транспортом, в оборонной и авиационно-космической промышленности и беспилотной отрасли. Об этом говорится в проекте поправок к постановлению правительства № 1875 о национальном режиме закупок, которое предусматривает запреты и ограничения на иностранную продукцию. С документом ознакомились «Ведомости».