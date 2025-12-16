Бизнес неохотно внедряет системы мониторинга безопасности

Каждая десятая организация отказывается от внедрения SOC (Security Operations Center – решение, отвечающее за непрерывный мониторинг системы). При этом среди тех, кто отказывается от SOC, наибольшая часть – 36% – государственный сектор. Такой статистикой с «Ведомостями» поделился и. о. директора и архитектор по информационной безопасности (ИБ) компании Usergate Дмитрий Овчинников.