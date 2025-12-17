Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Доступ к сведениям из ЕГРЮЛа о производителях дронов могут закрыть

Это вряд ли принципиально скажется на бизнесе, но повысит его безопасность, говорят эксперты
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Власти прорабатывают вопрос ограничения доступа к сведениям о производителях беспилотных систем в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). О том, что такой вопрос рассматривается Минпромторгом, «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к ведомству. По словам одного из них, обсуждается вопрос принятия таких мер в отношении производителей не только беспилотников, «но и их комплектующих».

В какой стадии обсуждение данного вопроса, источники не уточнили. «Ведомости» направили запросы в Минпромторг, пресс-службу правительства, Минфин, а также ФНС (оператор ЕГРЮЛа).

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь