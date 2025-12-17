Доступ к сведениям из ЕГРЮЛа о производителях дронов могут закрыть

Власти прорабатывают вопрос ограничения доступа к сведениям о производителях беспилотных систем в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). О том, что такой вопрос рассматривается Минпромторгом, «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к ведомству. По словам одного из них, обсуждается вопрос принятия таких мер в отношении производителей не только беспилотников, «но и их комплектующих».