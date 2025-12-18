В России упрощают требования к отечественным светодиодам

Правительство скорректировало требования для признания российскими светодиодов – составной части лампочек и осветительных приборов. Это следует из утвержденного постановления правительства (ПП) № 2033, опубликованного 16 декабря 2025 г. С 1 января 2026 г. отечественной будет признаваться продукция, если при ее изготовлении за операции, произведенные на территории РФ, начисляется не менее 32 баллов. В ранее действовавшей редакции для признания продукции отечественной с 1 января 2025 г. нужно было набрать за выполненные в России технологические операции не менее 200 баллов. Таким образом, общие требования к диодам будут резко снижены. Помимо этого, количество баллов, начисляемых за каждую операцию, также будет пересмотрено.