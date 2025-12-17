Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В России все чаще стали менять операторов связи

Эксперты полагают, что это связано с нестабильной работой мобильного интернета при ограничениях из-за атак БПЛА
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В октябре 2025 г. Минцифры зафиксировало рекорд по переносу номеров от одного оператора к другому (MNP): российские абоненты воспользовались этой услугой 617 000 раз. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Дмитрий Угнивенко на общественном совете при Минцифры 17 декабря 2025 г. Он также напомнил, что с 1 сентября 2025 г. операторы не могут отказывать в переносе номера по формальным признакам, таким как несовпадение персональных данных в карточках клиентов с данными паспорта. В связи с этим число отказов в переносе номеров сократилось на 30%, подчеркнул Угнивенко.

Сейчас функция MNP доступна только при переносе номера внутри одного субъекта Федерации. Но с 1 сентября 2026 г. номер мобильного телефона можно будет переносить и в другой регион, напомнил Угнивенко. Соответствующий проект постановления правительства был разработан еще в марте 2025 г. и опубликован на портале нормативных правовых актов, писали «Ведомости». Документ был скорректирован и финальная версия в ближайшее время будет направлена подкомиссии при правительстве, уточнил представитель Минцифры.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте