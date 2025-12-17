В России все чаще стали менять операторов связи

В октябре 2025 г. Минцифры зафиксировало рекорд по переносу номеров от одного оператора к другому (MNP): российские абоненты воспользовались этой услугой 617 000 раз. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Дмитрий Угнивенко на общественном совете при Минцифры 17 декабря 2025 г. Он также напомнил, что с 1 сентября 2025 г. операторы не могут отказывать в переносе номера по формальным признакам, таким как несовпадение персональных данных в карточках клиентов с данными паспорта. В связи с этим число отказов в переносе номеров сократилось на 30%, подчеркнул Угнивенко.