В России все чаще стали менять операторов связи

В России все чаще стали менять операторов связиЭксперты полагают, что это связано с нестабильной работой мобильного интернета при ограничениях из-за атак БПЛА
В октябре 2025 г. Минцифры зафиксировало рекорд по переносу номеров от одного оператора к другому (MNP): российские абоненты воспользовались этой услугой 617 000 раз. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Дмитрий Угнивенко на общественном совете при Минцифры 17 декабря 2025 г. Он также напомнил, что с 1 сентября 2025 г. операторы не могут отказывать в переносе номера по формальным признакам, таким как несовпадение персональных данных в карточках клиентов с данными паспорта. В связи с этим число отказов в переносе номеров сократилось на 30%, подчеркнул Угнивенко.
Сейчас функция MNP доступна только при переносе номера внутри одного субъекта Федерации. Но с 1 сентября 2026 г. номер мобильного телефона можно будет переносить и в другой регион, напомнил Угнивенко. Соответствующий проект постановления правительства был разработан еще в марте 2025 г. и опубликован на портале нормативных правовых актов, писали «Ведомости». Документ был скорректирован и финальная версия в ближайшее время будет направлена подкомиссии при правительстве, уточнил представитель Минцифры.