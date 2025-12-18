Три четверти российских компаний не знают, зачем им искусственный интеллект

Три четверти российских компаний не знают, зачем им искусственный интеллектУ них есть бюджет на внедрение технологии, но нет стратегии
Лишь 26% российских компаний, закладыающих в бюджет траты на внедрение искусственного интеллекта (ИИ), имеют стратегию его внедрения. Об этом говорится в исследовании МТС Web Services «Технологические стратегии бизнеса», основанном на опросе более 700 компаний и серии глубинных интервью. По данным исследования, остальные участники рынка либо находятся на стадии отдельных пилотных проектов, либо только планируют системную работу с ИИ.
Показатель зрелости ИИ-стратегий заметно уступает другим направлениям цифрового развития. Так, стратегии в области облачных технологий есть у 44% компаний, в сфере кибербезопасности – у 42%. Это означает, что ИИ в большинстве организаций пока воспринимается как экспериментальный инструмент, а не как элемент долгосрочной бизнес-архитектуры, следует из материалов исследования.
Среди крупных компаний с выручкой от 2 млрд до 15 млрд руб. стратегия по ИИ есть у 36% респондентов. В сегменте крупнейшего бизнеса с выручкой более 15 млрд руб. этот показатель ниже – 25%. В малом и среднем бизнесе (выручка до 800 млн руб. и от 800 млн до 2 млрд руб. соответственно) доля компаний с готовой ИИ-стратегией составляет 22%. При этом наличие стратегии обеспечивает системный подход и распределение ресурсов, что в перспективе ускоряет получение реальной бизнес-выгоды, объясняет гендиректор МТС Web Services Павел Воронин.
Общий экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) во все направления «Сбера» достигнет 550 млрд руб. к 2026 г. Об этом рассказывал первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью «Ведомости. Капиталу».
Существенные различия выявлены и в объемах инвестиций. Более 10 млн руб. в год во внедрение ИИ инвестируют свыше 20% компаний в сферах IT, финансов и страхования, а также в добывающей и перерабатывающей промышленности. В IT доля таких компаний достигает 28%, в финансовом секторе – 20%, в науке и образовании этот показатель составляет 14%. В ритейле, медиа и развлечениях, HoReCa, промышленности, транспорте и логистике, здравоохранении доля компаний с инвестициями в ИИ более 10 млн руб. находится в диапазоне 4–8%. В недвижимости и строительстве она минимальна – около 1%.
Наиболее распространенный диапазон инвестиций – от 500 000 до 10 млн руб. В развлечениях и медиа такие вложения делают 58% компаний, в науке и образовании – 41%, в HoReCa – 35%. Инвестиции менее 500 000 руб. характерны прежде всего для профессиональных услуг (82%), промышленности (67%) и строительства (66%).
Часть участников рынка считает отсутствие стратегии по ИИ системной проблемой. Управляющий директор по ИИ «Авито» Андрей Рыбинцев отмечает, что без стратегического подхода компании часто формируют завышенные ожидания от технологии и внедряют ИИ ради самого факта внедрения. Это приводит к провальным проектам и разочарованию пользователей, поскольку технология сама по себе не гарантирует ценность продукта и качественный пользовательский опыт, считает он.
Схожую позицию занимает директор по ИИ «Группы Астра» Станислав Ежов. По его оценке, экспериментирование без архитектуры и единого подхода приводит к разрозненным пилотам и потере значительной части инвестиций. Он указывает, что в таких условиях компании могут терять до 30–40% бюджета на проекты, которые не масштабируются и не дают измеримого эффекта.
В то же время ряд экспертов считает текущую ситуацию естественной для быстро развивающегося рынка. Управляющий партнер Sk Capital Станислав Колесниченко отмечает, что ИИ характеризуется высокой неопределенностью по срокам и экономическому эффекту, из-за чего компаниям сложно зафиксировать результаты экспериментов в виде формализованной стратегии. По его словам, рынок в целом находится в фазе тестирования гипотез, и это само по себе не является негативным фактором.
Президент Naumen Игорь Кириченко также указывает, что наличие стратегии не всегда напрямую коррелирует с уровнем зрелости рынка. По его словам, на фоне высокой неопределенности компании все чаще отдают предпочтение гибким моделям управления, оставляя пространство для постоянных экспериментов, что особенно характерно для быстро меняющихся технологических направлений.