Три четверти российских компаний не знают, зачем им искусственный интеллект

Существенные различия выявлены и в объемах инвестиций. Более 10 млн руб. в год во внедрение ИИ инвестируют свыше 20% компаний в сферах IT, финансов и страхования, а также в добывающей и перерабатывающей промышленности. В IT доля таких компаний достигает 28%, в финансовом секторе – 20%, в науке и образовании этот показатель составляет 14%. В ритейле, медиа и развлечениях, HoReCa, промышленности, транспорте и логистике, здравоохранении доля компаний с инвестициями в ИИ более 10 млн руб. находится в диапазоне 4–8%. В недвижимости и строительстве она минимальна – около 1%.