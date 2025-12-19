Знание языков SQL и Python становится более востребованным у работодателей

Знание языков SQL и Python становится более востребованным у работодателейНа таких вакансиях могут предложить зарплату свыше 600 000 рублей в месяц
Среди наиболее востребованных навыков в IT-сфере в 2026 г. будут знания языков программирования, к такому выводу пришли эксперты рекрутинговой площадки hh.ru, проанализировав почти 166 000 вакансий в IT-сфере за девять месяцев 2025 г. Так, по результатам исследования, знание языка программирования SQL упоминается в 12% всех IT-вакансий. Далее по популярности следуют работа с операционной системой Linux (9%) и знание Python (8%). Владение решением для управления базами данных PostgreSQL встречается в 7% вакансий.
Даже на фоне популярности low-code (разработка с помощью готовых компонентов и шаблонов кода) и вайбкодинга (код пишет ИИ по описанию на естественном языке) компании по-прежнему нуждаются в разработчиках и аналитиках с глубоким пониманием SQL, Python и Linux, подтверждает директор по развитию «Авито работы» Роман Губанов. Именно эти навыки позволяют масштабировать решения, обеспечивать стабильность систем и адаптировать продукты под реальные бизнес-задачи, пояснил он.