Для IT-компаний определили обязательства финансирования вузов

Минцифры определило для крупных IT-компаний обязательные меры поддержки вузов, на которые они будут обязаны направить 3% от сэкономленных от налогов средств. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на сайте нормативных правовых актов 17 декабря. Это нужно компаниям для того, чтобы сохранить IT-аккредитацию при Минцифры и не лишиться налоговых льгот и мобилизационной брони для персонала. Для этого IT-компании будут обязаны направить своих сотрудников для преподавания в вузы и совместно разработать образовательные программы высшего образования.