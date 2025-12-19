Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Для IT-компаний определили обязательства финансирования вузов

Разработчики также смогут дополнительно договориться о поддержке школ и колледжей
Анна Устинова
Анастасия Майер
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минцифры определило для крупных IT-компаний обязательные меры поддержки вузов, на которые они будут обязаны направить 3% от сэкономленных от налогов средств. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на сайте нормативных правовых актов 17 декабря. Это нужно компаниям для того, чтобы сохранить IT-аккредитацию при Минцифры и не лишиться налоговых льгот и мобилизационной брони для персонала. Для этого IT-компании будут обязаны направить своих сотрудников для преподавания в вузы и совместно разработать образовательные программы высшего образования.

Крупные аккредитованные IT-компании должны к 1 июня 2026 г. заключить соглашения с вузами о мерах финансовой поддержки и нефинансовой помощи в подготовке кадров, сообщал замминистра цифрового развития Сергей Кучушев, о чем писали «Ведомости» в середине ноября. Нововведение о заключении соглашения с вузами для подготовки кадров коснется только компаний, выручка которых превышает 1 млрд руб. в год, с численностью сотрудников не менее 100 человек.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте