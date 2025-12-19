Для IT-компаний определили обязательства финансирования вузов

Для IT-компаний определили обязательства финансирования вузовРазработчики также смогут дополнительно договориться о поддержке школ и колледжей
Минцифры определило для крупных IT-компаний обязательные меры поддержки вузов, на которые они будут обязаны направить 3% от сэкономленных от налогов средств. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на сайте нормативных правовых актов 17 декабря. Это нужно компаниям для того, чтобы сохранить IT-аккредитацию при Минцифры и не лишиться налоговых льгот и мобилизационной брони для персонала. Для этого IT-компании будут обязаны направить своих сотрудников для преподавания в вузы и совместно разработать образовательные программы высшего образования.
Крупные аккредитованные IT-компании должны к 1 июня 2026 г. заключить соглашения с вузами о мерах финансовой поддержки и нефинансовой помощи в подготовке кадров, сообщал замминистра цифрового развития Сергей Кучушев, о чем писали «Ведомости» в середине ноября. Нововведение о заключении соглашения с вузами для подготовки кадров коснется только компаний, выручка которых превышает 1 млрд руб. в год, с численностью сотрудников не менее 100 человек.