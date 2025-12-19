Операторам потребуется 700 000 базовых станций связи до 2035 г.

«Сейчас мы говорим уже о шести компаниях, которые заявляют действительно серьезные амбиции по выходу на этот рынок («Булат», Yadro, «Иртея», «Нацспектр», «Телкор» и «Софтайм»)», – рассказала она. По словам Мамчур, существующие на сегодняшний день шесть российских разработчиков БС на 40–50% соответствуют потребностям операторов.