Операторам потребуется 700 000 базовых станций связи до 2035 г.Пока технологический уровень такого оборудования достаточен для автотрасс и малых поселений
К 2035 г. отечественные разработчики должны будут поставить операторам 700 000 базовых станций (БС) для четвертого поколения связи. Так оценивает рынок оборудования индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Мобильная связь» (объединяет как крупных операторов мобильной связи, так и производителей оборудования), рассказала вице-президент, директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур в ходе круглого стола «Российской газеты» 18 декабря.
«Сейчас мы говорим уже о шести компаниях, которые заявляют действительно серьезные амбиции по выходу на этот рынок («Булат», Yadro, «Иртея», «Нацспектр», «Телкор» и «Софтайм»)», – рассказала она. По словам Мамчур, существующие на сегодняшний день шесть российских разработчиков БС на 40–50% соответствуют потребностям операторов.