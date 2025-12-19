Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Операторам потребуется 700 000 базовых станций связи до 2035 г.

Пока технологический уровень такого оборудования достаточен для автотрасс и малых поселений
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

К 2035 г. отечественные разработчики должны будут поставить операторам 700 000 базовых станций (БС) для четвертого поколения связи. Так оценивает рынок оборудования индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Мобильная связь» (объединяет как крупных операторов мобильной связи, так и производителей оборудования), рассказала вице-президент, директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур в ходе круглого стола «Российской газеты» 18 декабря.

«Сейчас мы говорим уже о шести компаниях, которые заявляют действительно серьезные амбиции по выходу на этот рынок («Булат», Yadro, «Иртея», «Нацспектр», «Телкор» и «Софтайм»)», – рассказала она. По словам Мамчур, существующие на сегодняшний день шесть российских разработчиков БС на 40–50% соответствуют потребностям операторов.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её