Минпромторг нагонит темпы программы электронного машиностроения в 2026 году

Минпромторг нагонит темпы программы электронного машиностроения в 2026 годуКлючевые сложности – недофинансирование и нехватка компетентных кадров, говорят эксперты
Минпромторг планирует реализовать более 20 проектов по программе электронного машиностроения в 2026 г. Среди образцов, которые появятся в следующем году, – установки для одно- и двухстороннего шлифования и полировки полупроводниковых пластин, установки ионно-лучевого травления и распыления, молекулярно-лучевой эпитаксии, получения газов и др. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минпромторга. Как уточнил он, за 2025 г. минимум три компании уже реализовали проекты в рамках программы по электронному машиностроению.
Одно- и двухстороннее шлифование и полировка – промежуточный этап обработки полупроводниковых пластин после резки слитков кремния, они обеспечивают плоскостность и толщинную однородность пластины, объяснила гендиректор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина. Ионно-лучевое травление и распыление – способы обработки микросхем, с помощью которых формируются сверхтонкие слои на пластине, добавила она.