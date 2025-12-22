Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Минпромторг нагонит темпы программы электронного машиностроения в 2026 году

Ключевые сложности – недофинансирование и нехватка компетентных кадров, говорят эксперты
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг планирует реализовать более 20 проектов по программе электронного машиностроения в 2026 г. Среди образцов, которые появятся в следующем году, – установки для одно- и двухстороннего шлифования и полировки полупроводниковых пластин, установки ионно-лучевого травления и распыления, молекулярно-лучевой эпитаксии, получения газов и др. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минпромторга. Как уточнил он, за 2025 г. минимум три компании уже реализовали проекты в рамках программы по электронному машиностроению.

Одно- и двухстороннее шлифование и полировка – промежуточный этап обработки полупроводниковых пластин после резки слитков кремния, они обеспечивают плоскостность и толщинную однородность пластины, объяснила гендиректор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина. Ионно-лучевое травление и распыление – способы обработки микросхем, с помощью которых формируются сверхтонкие слои на пластине, добавила она.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте