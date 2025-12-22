Минпромторг нагонит темпы программы электронного машиностроения в 2026 году

Минпромторг планирует реализовать более 20 проектов по программе электронного машиностроения в 2026 г. Среди образцов, которые появятся в следующем году, – установки для одно- и двухстороннего шлифования и полировки полупроводниковых пластин, установки ионно-лучевого травления и распыления, молекулярно-лучевой эпитаксии, получения газов и др. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минпромторга. Как уточнил он, за 2025 г. минимум три компании уже реализовали проекты в рамках программы по электронному машиностроению.