ФСТЭК определила угрозы безопасности от искусственного интеллекта

Теперь их надо будет учитывать разработчикам софта для госструктур и критической инфраструктуры
Мария Арялина
Solen Feyissa / Unsplash
Solen Feyissa / Unsplash

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) впервые внесла в банк данных угроз (БДУ) информационной безопасности риски, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), следует из сообщения на сайте регулятора.

В перечне описаны специфичные технологии ИИ, уязвимости в которых могут использоваться злоумышленниками в кибератаках. Это, в частности, модели машинного обучения, наборы обучающих данных (датасеты), а также RAG (Retrieval Augmented Generation – подход, при котором ответ генерируется на основе данных, полученных из внешних источников) и LoRA-адаптеры (Low-Rank Adaptation – подход, который позволяет адаптировать большие модели к конкретным задачам). Также в разделе описаны векторы возможных атак, например эксплуатация уязвимостей в фреймворках (шаблонах) для ИИ, модификация системных промптов (запросов) или конфигураций агентов, а также DoS-атаки (атака, при которой используется одно устройство), направленные на исчерпание квоты запросов.

