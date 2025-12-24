Газета
Главная / Технологии /

Продажи умных часов и фитнес-трекеров в России заметно падают

Эксперты полагают, что это связано с перенасыщением рынка и отсутствием инноваций в сегменте
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

С 1 января по середину декабря 2025 г. на российском рынке смарт-часов и фитнес-трекеров было продано около 6 млн устройств, что на 12,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. В денежном выражении объем рынка составил около 4,3 млрд руб., также продемонстрировав снижение на 10,9% год к году. Такими данными с «Ведомостями» поделился руководитель категории «Телеком и гаджеты» компании «М.видео» Никита Толпыгин.

Представитель МТС привел аналогичную статистику. Смарт-часы занимают около 82% от общего объема рынка носимых устройств, добавил он. На фитнес-трекеры приходится порядка 13%, еще 5% составляют детские умные часы, говорит собеседник. В топ брендов вошли малоизвестные китайские бренды (суммарно их доля составила 30% от всех продаж), китайские Xiaomi и Huawei (по 19%), американская Apple и южнокорейская Samsung занимают по 5% рынка, сообщил представитель компании.

