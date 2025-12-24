Продажи умных часов и фитнес-трекеров в России заметно падают

С 1 января по середину декабря 2025 г. на российском рынке смарт-часов и фитнес-трекеров было продано около 6 млн устройств, что на 12,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. В денежном выражении объем рынка составил около 4,3 млрд руб., также продемонстрировав снижение на 10,9% год к году. Такими данными с «Ведомостями» поделился руководитель категории «Телеком и гаджеты» компании «М.видео» Никита Толпыгин.