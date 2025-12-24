Газета
Для интернет-провайдеров могут ввести ответственность за беспорядок в подъездах

Депутаты предложили наказывать компании за повреждения общедомового имущества
Мария Арялина
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Для операторов связи в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) могут прописать ответственность за нарушения правил взаимодействия с управляющими компаниями (УК) при подключении и обслуживании абонентов в многоквартирном доме (МКД). Об этом «Ведомостям» рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия»).

В апреле 2024 г. вступил в силу закон, обязывающий допускать операторов связи в многоквартирные дома (МКД) безвозмездно и по желанию любого жильца без общего собрания. В октябре 2025 г. в первом чтении приняты поправки в КоАП, которые вводят штрафы для УК за нарушение правил взаимодействия с операторами связи – например, за недопуск оператора на объекты общего имущества дома. Для должностных лиц штрафы составят от 10 000 до 40 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 500 000 руб., повторное нарушение для должностных лиц стоит от 40 000 до 50 000 руб., для юрлиц – от 600 000 до 1 млн руб.

