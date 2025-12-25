Налоговые отчисления IT-отрасли за год выросли почти на треть

За девять месяцев 2025 г. организации IT-отрасли уплатили в бюджет 1,59 трлн руб. налогов и сборов, что на 29% больше, чем за первые три квартала 2024 г. Налоговые платежи отрасли в 2025 г. росли почти вдвое быстрее, чем по экономике в целом: в других сферах средний темп роста налоговых отчислений составил 15%. Такими данными с «Ведомостями» поделился вице-премьер Дмитрий Григоренко со ссылкой на результаты мониторинга IT-отрасли АНО «Цифровая экономика». По его словам, быстрый рост налоговых сборов идет «несмотря на то, что для IT-компаний сохраняются и действуют налоговые льготы». Доля налогов, уплаченных организациями IT-отрасли, в общем объеме налоговых отчислений за три квартала текущего года выросла на 0,5 п. п. относительно 2024 г. и составила 4,6%.