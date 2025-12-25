Налоговые отчисления IT-отрасли за год выросли почти на треть

Налоговые отчисления IT-отрасли за год выросли почти на третьНа рост сборов повлияли отмена для отрасли нулевой ставки налога на прибыль и укрупнение контрактов
За девять месяцев 2025 г. организации IT-отрасли уплатили в бюджет 1,59 трлн руб. налогов и сборов, что на 29% больше, чем за первые три квартала 2024 г. Налоговые платежи отрасли в 2025 г. росли почти вдвое быстрее, чем по экономике в целом: в других сферах средний темп роста налоговых отчислений составил 15%. Такими данными с «Ведомостями» поделился вице-премьер Дмитрий Григоренко со ссылкой на результаты мониторинга IT-отрасли АНО «Цифровая экономика». По его словам, быстрый рост налоговых сборов идет «несмотря на то, что для IT-компаний сохраняются и действуют налоговые льготы». Доля налогов, уплаченных организациями IT-отрасли, в общем объеме налоговых отчислений за три квартала текущего года выросла на 0,5 п. п. относительно 2024 г. и составила 4,6%.
Налоговое бремя ощутимо выросло в 2025 г., из-за того что появился налог на прибыль в размере 5% (до 2025 г. разработчики его не платили), указал финансовый директор UserGate Игорь Забара. А также из-за начисления страховых взносов сверх лимита по ставке 7,6% (до 2025 г. не начислялись). Заработные платы в IТ выше средних и часто лимит превышается, указывает Забара. Увеличение налоговых платежей в IT-отрасли заместитель генерального директора по науке «СиСофт девелопмента» (входит в ГК «СиСофт») Михаил Бочаров связывает с укрупнением бизнеса, т. е. переходом от множества стартапов и отдельных индивидуальных предпринимателей к объединению бизнеса, и, соответственно, с ростом налогового бремени.