Больше половины промышленных компаний в России покупает китайских роботов

Большинство российских промышленных производств (52%) устанавливает роботов китайского производства, 41% – отечественного. 22% компаний используют немецких роботов, 15% – японских. По 11% производств выбирают роботов с Тайваня, из США и Швейцарии, по 7% – из Дании, Италии и Южной Кореи. Наименьшая доля (4%) производств использует французских роботов, следует из совместного исследования экспертов «Яндекс роботикс» и ГК «Цифра».