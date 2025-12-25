Больше половины промышленных компаний в России покупает китайских роботов

Больше половины промышленных компаний в России покупает китайских роботовНо индустрия готова инвестировать и в российскую робототехнику – при развитии нужных технологий
Большинство российских промышленных производств (52%) устанавливает роботов китайского производства, 41% – отечественного. 22% компаний используют немецких роботов, 15% – японских. По 11% производств выбирают роботов с Тайваня, из США и Швейцарии, по 7% – из Дании, Италии и Южной Кореи. Наименьшая доля (4%) производств использует французских роботов, следует из совместного исследования экспертов «Яндекс роботикс» и ГК «Цифра».
Представитель «Яндекс роботикс» уточнил, что участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа. Само исследование основано на опросе 145 представителей производств из восьми отраслей – металлообработки и тяжелого машиностроения, электронной, автомобильной промышленности, машиностроения и приборостроения, химической промышленности, авиа- и ракетостроения и добывающей промышленности.