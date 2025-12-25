Что интересовало читателей «Ведомостей» в Telegram в 2025 году

1344 реакции собрал пост о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), из которых 1173 – 👍. Наконец, последним «тысячником» стал пост о том, что блогеров обязали передавать права от Telegram-каналов боту Роскомнадзора (1159 реакций, из них 747 – 👎). Его же чаще всего в уходящем году перепечатывали (2642 репостов). Число подписчиков канала в 2025 г. выросло на 28,1% (18 266 новых читателей).