Что интересовало читателей «Ведомостей» в Telegram в 2025 году

Самый популярный пост набрал почти 200 000 просмотров
1 214 767 просмотров набрали 10 самых читаемых постов в Telegram-канале «Ведомостей» в 2025 г. Лидерами стали отчет с совещания, которое Владимир Путин провел по итогам российско-американского саммита на Аляске (130 055), и заметка об усилении текучести кадров на рынке труда (127 247).

Всего в уходящем году отметку в 100 000 просмотров преодолели 13 постов «Ведомостей» в Telegram. Самой залайканной стала публикация с предупреждением экономистов ЦМАКП о рисках банкротств в промышленном секторе: на нее отреагировали 1507 раз (в 910 случаях подписчики оставили 😨).

1344 реакции собрал пост о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), из которых 1173 – 👍. Наконец, последним «тысячником» стал пост о том, что блогеров обязали передавать права от Telegram-каналов боту Роскомнадзора (1159 реакций, из них 747 – 👎). Его же чаще всего в уходящем году перепечатывали (2642 репостов). Число подписчиков канала в 2025 г. выросло на 28,1% (18 266 новых читателей).

