Спрос на ИИ-кадры растет быстрее предложения

Спрос на ИИ-кадры растет быстрее предложенияИз-за острого дефицита в подготовку специалистов включились технологические компании
Потребность российской экономики в кадрах в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в 2025 г. увеличилась примерно на 18% по сравнению с 2024 г. За год на российских рекрутинговых платформах было опубликовано почти 200 000 вакансий для специалистов, работающих с технологиями ИИ, а в 2024 г. их было около 170 000. Такие выводы делают аналитики агентства J’son Partners Consulting. К ИИ-кадрам компания относит инженеров, разработчиков, системных архитекторов и аналитиков и иных инженерно-научных и прикладных специалистов, которые создают и интегрируют решения на основе искусственного интеллекта.
Число таких вакансий растет в среднем на 5 п. п.быстрее, чем количество специалистов с нужными компетенциями. По примерным оценкам J’son Partners Consulting, сейчас в России 100 000–120 000 ИИ-кадров (+15% к 2024 г., следует из аналитики компании), из которых обучением моделей занимается около 1000–3000 ML-инженеров (Machine Learning), остальное приходится на data science (специалистов по данным).