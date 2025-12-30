Спрос на ИИ-кадры растет быстрее предложения

Потребность российской экономики в кадрах в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в 2025 г. увеличилась примерно на 18% по сравнению с 2024 г. За год на российских рекрутинговых платформах было опубликовано почти 200 000 вакансий для специалистов, работающих с технологиями ИИ, а в 2024 г. их было около 170 000. Такие выводы делают аналитики агентства J’son Partners Consulting. К ИИ-кадрам компания относит инженеров, разработчиков, системных архитекторов и аналитиков и иных инженерно-научных и прикладных специалистов, которые создают и интегрируют решения на основе искусственного интеллекта.