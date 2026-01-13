Штрафы за продажу сим-карт в неположенных местах поднимают до 1 млн рублей

Штрафы за продажу сим-карт в неположенных местах поднимают до 1 млн рублейНо строгое следование закону может привести к запрету продажи симок на маркетплейсах, опасаются юристы
Минцифры предлагает усилить ответственность за продажу сим-карт в неположенных местах. Кроме того, по мнению регулятора, необходимо ввести штрафы для операторов связи за непостоянное функционирование узлов государственной информсистемы (ГИС) «Антифрод», которая призвана бороться с телефонным мошенничеством. Ведомство подготовило законопроект, который вносит соответствующие изменения в КоАП.
Проект закона был одобрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) и в ближайшие дни будет вноситься в Госдуму, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом подготовки документов. Представитель Минцифры подтвердил «Ведомостям», что правительство на КЗД рассмотрело и одобрило поправки в КоАП РФ, разработанные министерством по поручению президента Владимира Путина.