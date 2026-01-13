Минюст раскритиковал идею уголовной ответственности за мошенничество с ИИ

Минюст раскритиковал законопроект Минцифры, согласно которому использование ИИ в мошенничестве будет считаться отягчающим обстоятельством при определении меры наказания за совершенное преступление. Это следует из заключения на законопроект, направленного замминистра юстиции Вадимом Федоровым в Минцифры (есть в распоряжении «Ведомостей»). Предлагаемое законопроектом понятие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к неоднозначному толкованию и формированию противоречивой правоприменительной практики, считает чиновник.