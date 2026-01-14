У половины компаний российского телекома нашли дыры в инфраструктуре

У половины компаний российского телекома нашли дыры в инфраструктуреСамыми защищенными традиционно оказались структуры финансового сектора
Почти 50% компаний телекоммуникационной отрасли имеют критические уязвимости в своих IT-системах. В госсекторе и ритейле такие уязвимости есть у трети организаций (31%), в сфере здравоохранения практически у каждой четвертой компании (у 23%), а в финсекторе лишь у 22%. Об этом говорится в исследовании компании в сфере информбезопасности (ИБ) CICADA8, для которого были «неинвазивным методом» проанализированы 20 000 компаний.
Общий низкий уровень безопасности бизнеса подтверждается и исследованием, проведенным компанией «Кибериспытание» (входит в фонд «Сайберус», созданный сооснователем компании Positive Technologies Юрием Максимовым) на основе результатов проверки 74 организаций. Согласно данным исследования, две из трех российских компаний (67%) можно взломать менее чем за сутки и более чем в 60% случаев удастся реализовать событие, которое могло бы остановить работу бизнеса, писали «Ведомости» в августе 2025 г. Самый быстрый взлом занял всего 34 минуты с момента публикации задания.