У половины компаний российского телекома нашли дыры в инфраструктуре

Почти 50% компаний телекоммуникационной отрасли имеют критические уязвимости в своих IT-системах. В госсекторе и ритейле такие уязвимости есть у трети организаций (31%), в сфере здравоохранения практически у каждой четвертой компании (у 23%), а в финсекторе лишь у 22%. Об этом говорится в исследовании компании в сфере информбезопасности (ИБ) CICADA8, для которого были «неинвазивным методом» проанализированы 20 000 компаний.