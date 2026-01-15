Газета
Главная / Технологии /

Почти две трети российских организаций сохранили иностранный корпоративный софт

Эксперты говорят о дороговизне и отсутствии необходимой функциональности у отечественных аналогов
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Более 70% отечественных компаний по-прежнему используют иностранный корпоративный софт. К таким выводам пришли аналитики компании Naumen, опросив в конце 2025 г. более 80 менеджеров из финансового сектора, промышленности, ритейла, IT, телекома, госуправления, энергетики, транспорта и логистики.

Эксперты Naumen включают в понятие корпоративного софта CRM-системы для управления клиентскими данными, системы управления проектами, управления IT-службой, документооборот, голосовых и текстовых роботов для автоматизации клиентских обращений, ПО для внутренних коммуникаций, HRTech и т. д. В то же время в исследовании не учитывались, например, операционные системы, уточнил представитель Naumen.

