Почти две трети российских организаций сохранили иностранный корпоративный софт

Эксперты Naumen включают в понятие корпоративного софта CRM-системы для управления клиентскими данными, системы управления проектами, управления IT-службой, документооборот, голосовых и текстовых роботов для автоматизации клиентских обращений, ПО для внутренних коммуникаций, HRTech и т. д. В то же время в исследовании не учитывались, например, операционные системы, уточнил представитель Naumen.