Белые хакеры обнаружили почти 14 000 уязвимостей в российских компаниях

Белые хакеры обнаружили почти 14 000 уязвимостей в российских компанияхЗаказчики стали в два раза чаще обращаться к bug bounty площадкам в качестве превентивной защиты
Всего за 2025 г. белыми хакерами, или багхантерами, было найдено 13 690 уязвимостей в различных системах российских компаний и госучреждений, следует из совокупной статистики двух российских платформ – Standoff Bug Bounty (Positive Technologies) и BI.Zone Bug Bounty (BI.Zone). Оба отчета есть в распоряжении «Ведомостей».
Представитель Positive Technologies уточнил, что общее количество полученных отчетов увеличилось год к году на 34% (7870), а у BI.Zone на 20,1% (5800). При этом количество закрытых уязвимостей составило 2909 у первых, и 2500 у вторых. Лидерами по количеству сданных отчетов на Standoff Bug Bounty стал финансовый сектор, а на BI.Zone Bug Bounty лидировали онлайн-услуги и компании из IT-отрасли.
