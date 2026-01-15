Белые хакеры обнаружили почти 14 000 уязвимостей в российских компаниях

Представитель Positive Technologies уточнил, что общее количество полученных отчетов увеличилось год к году на 34% (7870), а у BI.Zone на 20,1% (5800). При этом количество закрытых уязвимостей составило 2909 у первых, и 2500 у вторых. Лидерами по количеству сданных отчетов на Standoff Bug Bounty стал финансовый сектор, а на BI.Zone Bug Bounty лидировали онлайн-услуги и компании из IT-отрасли.