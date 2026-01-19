Рынок смартфонов в России упал почти на 25% в 2025 году

Рынок смартфонов в России упал почти на 25% в 2025 годуЭто связано с общемировой тенденцией снижения спроса, полагают эксперты
Рынок смартфонов в 2025 г. сократился, по разным оценкам, на 19–25% в годовом выражении. За год в России было продано 24,2 млн устройств на общую сумму 588 млрд руб., в то время как за 2024 г. – 29,8 млн устройств на 720 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «Ведомостям» аналитиками дистрибутора Fplus и «М.видео».
В штуках на российском рынке в 2025 г. лидировал китайский бренд Redmi с долей 18%, южнокорейский Samsung занял 12% рынка, а китайские Tecno и Realme – по 11%, уточнил представитель «М.видео». При этом в деньгах лидером по-прежнему был бренд Apple, занимающий чуть меньше трети совокупного рынка (27%). На втором месте – Samsung с долей 21%, у Redmi и Tecno – 11 и 7% соответственно, добавил представитель «М.видео».