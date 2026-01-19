Рынок смартфонов в России упал почти на 25% в 2025 году

Рынок смартфонов в 2025 г. сократился, по разным оценкам, на 19–25% в годовом выражении. За год в России было продано 24,2 млн устройств на общую сумму 588 млрд руб., в то время как за 2024 г. – 29,8 млн устройств на 720 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «Ведомостям» аналитиками дистрибутора Fplus и «М.видео».