Роскомнадзор значительно увеличил блокировку запрещенного контента в 2025 году

Роскомнадзор значительно увеличил блокировку запрещенного контента в 2025 годуПодростки все чаще становятся целевой группой для злоумышленников
В 2025 г. по требованию Роскомнадзора (РКН) было удалено на 59% запрещенных материалов больше, чем годом ранее. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РКН. Если в 2024 г. был ограничен доступ к 810 500 материалам, то в 2025 г. – к 1,289 млн. РКН анализировал контент в соцсетях «В контакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Ответы Mail.ru», Rutube, TikTok, Likee и Telegram.
Больше всего в 2025 г. росло количество удаленных материалов, связанных со средствами обхода блокировок – на 1235% до более чем 93 000 шт., с ЛГБТ