Роскомнадзор значительно увеличил блокировку запрещенного контента в 2025 году

Подростки все чаще становятся целевой группой для злоумышленников
Анна Устинова
Ведомости
Ведомости

В 2025 г. по требованию Роскомнадзора (РКН) было удалено на 59% запрещенных материалов больше, чем годом ранее. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РКН. Если в 2024 г. был ограничен доступ к 810 500 материалам, то в 2025 г. – к 1,289 млн. РКН анализировал контент в соцсетях «В контакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Ответы Mail.ru», Rutube, TikTok, Likee и Telegram.

Больше всего в 2025 г. росло количество удаленных материалов, связанных со средствами обхода блокировок – на 1235% до более чем 93 000 шт., с ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – на 269% до 170 300 шт., с продажей алкоголя – на 190% до более чем 18 700 шт., с детской порнографией – на 131% до 155 600 шт., с пронаркотическим контентом – на 80% до 229 300 шт., с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность – на 60% до 52 200 шт.

