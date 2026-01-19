Роскомнадзор значительно увеличил блокировку запрещенного контента в 2025 году

Больше всего в 2025 г. росло количество удаленных материалов, связанных со средствами обхода блокировок – на 1235% до более чем 93 000 шт., с ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – на 269% до 170 300 шт., с продажей алкоголя – на 190% до более чем 18 700 шт., с детской порнографией – на 131% до 155 600 шт., с пронаркотическим контентом – на 80% до 229 300 шт., с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность – на 60% до 52 200 шт.