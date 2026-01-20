Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Единая биометрическая система перейдет на подписочную модель

Это позволит снизить затраты на внедрение и использование биометрии на предприятиях
Ника Сизова
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры предложило упростить использование биометрии на контрольно-пропускных пунктах госорганов, ЦБ, госкорпораций и предприятий оборонно-промышленного, атомного и топливно-энергетического комплексов. Организация сможет сохранять цифровые векторы сотрудников во внутренней информационной системе и сверять данные желающих войти на территорию предприятия с ними, не обращаясь каждый раз к государственной единой биометрической системе (ЕБС). Это следует из проекта поправок в 572-ФЗ, регулирующий порядок работы с ЕБС. Документ есть в распоряжении «Ведомостей». Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о биометрии в системах управления доступом, сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Авторы законопроекта полагают, что предложенный механизм позволит снизить затраты на использование биометрических систем, уточняется в пояснительной записке. Из нее следует, что стоимость одного прохода с верификацией данных при помощи ЕБС составляет 2,8 руб., в то время как за один год одному сотруднику может потребоваться около 400 таких верификаций. Таким образом, затраты на одного сотрудника за использование биометрии из ЕБС превышают 1120 руб. в год, подсчитали «Ведомости». По новой модели «подписки», предлагаемой Минцифры, организация сможет получить вектор сотрудника из ЕБС за 30 руб. на один год и пользоваться им неограниченное число раз.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь