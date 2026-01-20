Единая биометрическая система перейдет на подписочную модель

Авторы законопроекта полагают, что предложенный механизм позволит снизить затраты на использование биометрических систем, уточняется в пояснительной записке. Из нее следует, что стоимость одного прохода с верификацией данных при помощи ЕБС составляет 2,8 руб., в то время как за один год одному сотруднику может потребоваться около 400 таких верификаций. Таким образом, затраты на одного сотрудника за использование биометрии из ЕБС превышают 1120 руб. в год, подсчитали «Ведомости». По новой модели «подписки», предлагаемой Минцифры, организация сможет получить вектор сотрудника из ЕБС за 30 руб. на один год и пользоваться им неограниченное число раз.