Число выявленных фишинговых ресурсов стабилизируется

По данным системы Минцифры «Антифишинг», в 2025 г. было выявлено более 217 000 противоправных ресурсов, из которых свыше 74 000 – фишинговые, рассказал «Ведомостям» представитель министерства. В 2024 г. было выявлено 342 000 противоправных сайтов, а в 2023 г. – 355 000, из которых фишинговыми были более 86 000 и 40 000 соответственно, добавил собеседник.