Главная / Технологии /

Число выявленных фишинговых ресурсов стабилизируется

Некоторые типы фишинга вообще практически исчезли, но полностью побороть этот вид мошенничества вряд ли удастся, считают эксперты
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

По данным системы Минцифры «Антифишинг», в 2025 г. было выявлено более 217 000 противоправных ресурсов, из которых свыше 74 000 – фишинговые, рассказал «Ведомостям» представитель министерства. В 2024 г. было выявлено 342 000 противоправных сайтов, а в 2023 г. – 355 000, из которых фишинговыми были более 86 000 и 40 000 соответственно, добавил собеседник.

Количество заблокированных Роскомнадзором (РКН) фишинговых ресурсов в 2025 г. превысило 100 000, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее, подсчитали специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, созданного на базе ФГУП «Главный радиочастотный центр» (подведомственно РКН).

