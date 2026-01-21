Число выявленных фишинговых ресурсов стабилизируется

Число выявленных фишинговых ресурсов стабилизируетсяНекоторые типы фишинга вообще практически исчезли, но полностью побороть этот вид мошенничества вряд ли удастся, считают эксперты
По данным системы Минцифры «Антифишинг», в 2025 г. было выявлено более 217 000 противоправных ресурсов, из которых свыше 74 000 – фишинговые, рассказал «Ведомостям» представитель министерства. В 2024 г. было выявлено 342 000 противоправных сайтов, а в 2023 г. – 355 000, из которых фишинговыми были более 86 000 и 40 000 соответственно, добавил собеседник.
Количество заблокированных Роскомнадзором (РКН) фишинговых ресурсов в 2025 г. превысило 100 000, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее, подсчитали специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, созданного на базе ФГУП «Главный радиочастотный центр» (подведомственно РКН).
