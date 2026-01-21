Минцифры рассчитывает на коммерческий запуск сетей связи 5G в 2026 году

Минцифры рассчитывает на коммерческий запуск сетей связи 5G в 2026 годуНо пока нет решения о том, на каких условиях и когда пройдут аукционы по распределению частот
Первые коммерческие сети связи пятого поколения (5G) должны появиться в России в 2026 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минцифры. Ведомство рассматривает возможность расширения основного частотного диапазона для развития 5G до 4400–4990 МГц, уточнил он. Ранее основным для запуска современного стандарта связи был утвержден диапазон 4800–4990 МГц.
С 2019 г. российские мобильные операторы неоднократно заявляли, что выставляемый государством на аукцион для 5G диапазон 4800–4990 МГц может использоваться лишь как дополнительный, а приоритетным является «золотой диапазон» 3400–3800 МГц. Среди основных недостатков выделяемого диапазона компании называли отсутствие клиентского оборудования и малую дальность действия базовых станций (БС). Его освоение потребует установки большего числа станций и роста инвестиций.