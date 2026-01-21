Голосовых роботов обяжут представляться в начале диалога с абонентом

Заказчиков массовых вызовов или операторов связи могут обязать сообщать абоненту, что звонок осуществляется с использованием голосового робота, автоматизированной записи или синтезированной речи. Соответствующий проект изменений в закон № 126-ФЗ «О связи» был внесен в Госдуму 20 января 2025 г. Из документа следует, что известить абонента и предупредить его «коротким и разборчивым аудиосообщением» о звонке робота необходимо в течение 5 секунд после установления соединения.