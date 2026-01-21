Голосовых роботов обяжут представляться в начале диалога с абонентом

Голосовых роботов обяжут представляться в начале диалога с абонентомЭксперты разошлись в оценках того, поможет ли это в борьбе со спам-звонками
Заказчиков массовых вызовов или операторов связи могут обязать сообщать абоненту, что звонок осуществляется с использованием голосового робота, автоматизированной записи или синтезированной речи. Соответствующий проект изменений в закон № 126-ФЗ «О связи» был внесен в Госдуму 20 января 2025 г. Из документа следует, что известить абонента и предупредить его «коротким и разборчивым аудиосообщением» о звонке робота необходимо в течение 5 секунд после установления соединения.
Под автоматизированной записью понимают записанную заранее человеком аудиодорожку, под синтезированной речью – текст, озвученный роботом. Голосовой робот представляет собой аудиопомощника, способного различать ответы и вопросы человека и реагировать на них согласно заданным инструкциям.