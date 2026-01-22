Рынок ноутбуков в России упал почти на треть в 2025 году

Рынок ноутбуков в России упал почти на треть в 2025 годуПотребители стали подходить к приобретению техники более рационально и взвешенно, считают участники рынка
Продажи ноутбуков в России в 2025 г. сократились на 15–30%. За прошлый год в России было продано около 2,9 млн ноутбуков на 169–183 млрд руб. В 2024 г. в России приобрели около 3,9 млн устройств при совокупной выручке 212–242 млрд руб. Это следует из статистики, предоставленной «Ведомостям» производителем электроники Fplus, сетью «М.видео» и розничным аудитором ICMR («ГФК-Русь»).
Самым продаваемым брендом ноутбуков, как и год назад, стал тайваньский Asus, подчеркнул представитель Fplus. Он занял пятую часть всего рынка в денежном выражении, добавил он. У китайской Huawei – 11% рынка, у американской Apple – 10%, у китайской Honor – 9%, доля тайваньской MSI в суммарных продажах – 7%, рассказал собеседник.
