Рынок ноутбуков в России упал почти на треть в 2025 году

Продажи ноутбуков в России в 2025 г. сократились на 15–30%. За прошлый год в России было продано около 2,9 млн ноутбуков на 169–183 млрд руб. В 2024 г. в России приобрели около 3,9 млн устройств при совокупной выручке 212–242 млрд руб. Это следует из статистики, предоставленной «Ведомостям» производителем электроники Fplus, сетью «М.видео» и розничным аудитором ICMR («ГФК-Русь»).